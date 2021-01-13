В «Современнике» рассказали о состоянии здоровья Ахеджаковой
Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая была госпитализирована из-за коронавирусной инфекции COVID-19, находится в стабильном состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора театра «Современник» Игоря Попова.
- globallookpress.com
«Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние её стабильное, лежит в обычной палате», — сказал он.
9 января стало известно, что Ахеджакову доставили с коронавирусом в одну из московских больниц.
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