В «Современнике» рассказали о состоянии здоровья Ахеджаковой

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая была госпитализирована из-за коронавирусной инфекции COVID-19, находится в стабильном состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора театра «Современник» Игоря Попова.

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«Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние её стабильное, лежит в обычной палате», — сказал он. 9 января стало известно, что Ахеджакову доставили с коронавирусом в одну из московских больниц.