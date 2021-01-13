В офисе Зеленского рассказали о снижении цены на газ для населения
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой украинского президента.
«На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение суммы в платёжках более чем на 30%», — сказано на официальном сайте Зеленского.
При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко уточнил, что это решение начнёт действовать с февраля.
Ранее гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему достиг минимального показателя за последние 30 лет.