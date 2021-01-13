На Украине рассказали о снижении транзита российского газа
- Reuters
Об этом Макогон написал в колонке для издания «Экономическая правда».
По его словам, в 2020 году «Газпром» сократил транзит через Украину на 38% — до 55,8 млрд куб. м.
«С одной стороны, «Газпром» заплатил за мощности в размере 65 млрд куб. м, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы «качай или плати». С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — рассказал Макогон.
Также он заявил, что в 2014 году транзит российского газа через Украину составлял 62 млрд куб. м.
Ранее Макогон заявлял, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн куб. м в сутки в конце декабря до 130 млн куб. м в начале января.