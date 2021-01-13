На Украине рассказали о снижении транзита российского газа

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему достиг минимального показателя за последние 30 лет.

Об этом Макогон написал в колонке для издания «Экономическая правда».

По его словам, в 2020 году «Газпром» сократил транзит через Украину на 38% — до 55,8 млрд куб. м.

«С одной стороны, «Газпром» заплатил за мощности в размере 65 млрд куб. м, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы «качай или плати». С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — рассказал Макогон.

Также он заявил, что в 2014 году транзит российского газа через Украину составлял 62 млрд куб. м.

Ранее Макогон заявлял, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн куб. м в сутки в конце декабря до 130 млн куб. м в начале января.