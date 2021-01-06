На Украине заявили о снижении транзита газа «Газпромом»

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«Газпром» снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн куб. м в сутки в конце декабря до 130 млн куб. м в начале января. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
На Украине заявили о снижении транзита газа «Газпромом»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках «Газпрома», — написал он в Facebook.

Ранее Макогон заявил, что украинской газотранспортной системе придётся отказаться от 60—70% своих мощностей, потому что они не нужны.

По его словам, ГТС страны способна транспортировать 145 млрд куб. м газа в год из России в Европу, но в 2021 году транзит составит всего 40 млрд куб. м.

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