Армения открыла сухопутные границы для иностранцев

Правительство Армении открывает сухопутные границы для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД страны.

«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане иностранных стран могут въехать в Армению при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

В случае отсутствия сертификата с результатом теста пересекающим границу придётся сдать тест на пропускном пункте.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован в Лондоне с двусторонним воспалением лёгких.