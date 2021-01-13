Армения открыла сухопутные границы для иностранцев
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«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане иностранных стран могут въехать в Армению при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
В случае отсутствия сертификата с результатом теста пересекающим границу придётся сдать тест на пропускном пункте.
Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован в Лондоне с двусторонним воспалением лёгких.