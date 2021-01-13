Президент Эстонии назвала кандидата на должность нового премьера
- Reuters
«Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия», — приводит её слова на пресс-конференции в президентском дворце РИА Новости.
12 января стало известно, что генеральный секретарь правящей в Эстонии Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции.
13 января о своей отставке объявил лидер Центристской партии, премьер Эстонии Юри Ратас.