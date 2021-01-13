Президент Эстонии назвала кандидата на должность нового премьера

Короткая ссылка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что намерена предложить лидеру оппозиционной Реформистской партии Кае Каллас занять должность нового премьер-министра вместо подавшего в отставку Юри Ратаса.
Президент Эстонии назвала кандидата на должность нового премьера
  • Reuters

«Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия», — приводит её слова на пресс-конференции в президентском дворце РИА Новости.

12 января стало известно, что генеральный секретарь правящей в Эстонии Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции.

13 января о своей отставке объявил лидер Центристской партии, премьер Эстонии Юри Ратас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить