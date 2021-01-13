Премьер Эстонии объявил об отставке

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку.
Премьер Эстонии объявил об отставке
  • © РИА Новости

Об этом пишет Postimees.ee.

«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — сказал Ратас.

12 января стало известно, что генеральный секретарь правящей в Эстонии Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции.

Речь идёт о возможных коррупционных преступлениях, связанных с застройкой компанией Porto Franco.

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