В Белоруссии возбуждено более 300 дел из-за клеветы в адрес силовиков
- Reuters
«За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей… установлено 92 факта клеветы и более 18 тыс. случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 127 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.
За указанный период в адрес силовиков и их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления, добавили в МВД Белоруссии.
Там напомнили об уголовной ответственности за «публичную клевету и оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей».
В конце декабря Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.