В Киргизию для проведения испытаний доставили вакцину Pfizer

В Киргизию для проведения испытаний доставили вакцину от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев.

«В рамках программы COVAX в республику доставлена вакцина от коронавируса Pfizer для проведения исследований и изучения», — цитирует ТАСС Усенбаева.

По его словам, в настоящее время рассматриваются вопросы её «хранения и организации прививок».

Замминистра отметил, что в Киргизии также изучают условия поставок двух российских вакцин от коронавируса.

В декабре исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что республика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса.