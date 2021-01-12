В Киргизию для проведения испытаний доставили вакцину Pfizer

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В Киргизию для проведения испытаний доставили вакцину от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев.
В Киргизию для проведения испытаний доставили вакцину Pfizer
  • © Reuters

«В рамках программы COVAX в республику доставлена вакцина от коронавируса Pfizer для проведения исследований и изучения», — цитирует ТАСС Усенбаева.

По его словам, в настоящее время рассматриваются вопросы её «хранения и организации прививок».

Замминистра отметил, что в Киргизии также изучают условия поставок двух российских вакцин от коронавируса.

В декабре исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что республика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

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