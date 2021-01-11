Лукашенко оценил демократические процессы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал демократические процессы в стране.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Белоруссией», — сказал он.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

Ранее Лукашенко во время посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня призвал белорусов к единству.