Лукашенко оценил демократические процессы в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал демократические процессы в стране.
Лукашенко оценил демократические процессы в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА. 

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Белоруссией», — сказал он.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

Ранее Лукашенко во время посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня призвал белорусов к единству.

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