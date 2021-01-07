Лукашенко призвал белорусов к единству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня призвал белорусов к единству.

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Он подчеркнул, что это очень актуально и важно.

«Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно», — добавил он.

Ранее Лукашенко подписал указ об объявлении 2021-го Годом народного единства.