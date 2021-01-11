Президент Азербайджана прибыл в Москву

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, его кортеж уже направляется в Кремль.
Президент Азербайджана прибыл в Москву
  • globallookpress.com

Об этом ТАСС рассказал посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы.

«Президент Азербайджана прибыл в Москву… В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также уже прибыл в Москву.

11 января в Москве должна пройти трёхсторонняя встреча, на которой будут присутствовать президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Во время переговоров лидеры намерены обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить