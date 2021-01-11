Президент Азербайджана прибыл в Москву
- globallookpress.com
Об этом ТАСС рассказал посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы.
«Президент Азербайджана прибыл в Москву… В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также уже прибыл в Москву.
11 января в Москве должна пройти трёхсторонняя встреча, на которой будут присутствовать президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во время переговоров лидеры намерены обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.