Глава правящей партии Грузии заявил об уходе из политики

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Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики.

Об этом сообщает «Рустави 2».

«Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от её правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года», — отметил он.

При этом Иванишвили выразил уверенность, что в политсиле найдутся люди, способные достойно продолжить его работу.

В начале декабря 2020 года сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу на парламентских выборах в стране.

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