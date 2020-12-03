ЦИК Грузии представила окончательные итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала окончательные результаты парламентских выборов в стране.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

В результате двух туров политсила получила 48,22% голосов.

Сама правящая партия получает 60 мандатов, но так как «Грузинская мечта» победила и во всех 30 одномандатных округах, в конечном счёте ей достанутся 90 депутатских мест.

Всего в парламент Грузии входят 150 депутатов.

Ранее ЦИК Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов.