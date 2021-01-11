Более 48 тысяч беженцев вернулись из Армении в Карабах

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Более 48,5 тыс. беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись около 48,5 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведётся на 23 наблюдательных постах.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались урегулирование в Нагорном Карабахе и ситуация на Южном Кавказе.

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