Лукашенко охарактеризовал «эпоху Лукашенко»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил, что время, когда он возглавлял Белоруссию, войдёт в историю как эпоха стабильности и справедливости.
Лукашенко охарактеризовал «эпоху Лукашенко»
  • globallookpress.com

Ему задали вопрос, как бы он хотел, чтобы говорили про эпоху Лукашенко.

«Эпоха Лукашенко? Я не хочу. Я знаю как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, он провожает ушедший год с чувством надежды и ставит серьёзные цели на будущее.

«Перед нами — новая пятилетка, надо её спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что 2021 год будет непростым для Белоруссии.

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