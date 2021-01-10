Лукашенко охарактеризовал «эпоху Лукашенко»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил, что время, когда он возглавлял Белоруссию, войдёт в историю как эпоха стабильности и справедливости.

Ему задали вопрос, как бы он хотел, чтобы говорили про эпоху Лукашенко.

«Эпоха Лукашенко? Я не хочу. Я знаю как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, он провожает ушедший год с чувством надежды и ставит серьёзные цели на будущее.

«Перед нами — новая пятилетка, надо её спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что 2021 год будет непростым для Белоруссии.