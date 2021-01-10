Токаев исключил репрессивные меры против митингующих в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал случаи протеста в стране на фоне выборов в нижнюю палату парламента. По его словам, репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет, однако полиция будет действовать в соответствии с законом.

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений приниматься не будет. Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает РИА Новости, полиция препятствует проведению акции протеста в центре Алма-Аты, задержаны несколько участников митинга, которые скандируют призывы к бойкоту выборов.

В Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

В парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в республике партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая партия «Ак жол» и партия «Адал».