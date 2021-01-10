Явка на парламентские выборы в Казахстане к 14:00 составила 43,9%

Явка на проходящие в Казахстане выборы депутатов нижней палаты парламента к 14:00 (11:00 мск) составила 43,9%, сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев.

«По состоянию на 14:00 избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включённых в списки», — цитирует его ТАСС.

В Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

В парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в республике партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая партия «Ак жол» и партия «Адал».