Премьер Казахстана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

Глава Правительства Казахстана Аскар Мамин проголосовал на проходящих в стране выборах в нижнюю палату парламента (мажилис). Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина республики.

«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана. Голосование прошло на избирательном участке номер 138 в городе Нур-Султан», — приводит ТАСС сообщение.

По данным пресс-службы, «Мамин оказался в числе первых, кто пришёл исполнить свой гражданский долг на этом избирательном участке».

Ранее сообщалось, что в Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис), а также в местные представительные органы власти страны (маслихаты).