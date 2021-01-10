Премьер Казахстана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана. Голосование прошло на избирательном участке номер 138 в городе Нур-Султан», — приводит ТАСС сообщение.
По данным пресс-службы, «Мамин оказался в числе первых, кто пришёл исполнить свой гражданский долг на этом избирательном участке».
Ранее сообщалось, что в Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис), а также в местные представительные органы власти страны (маслихаты).