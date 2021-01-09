На Украине назвали причину взрыва на газопроводе в Полтавской области
- РИА Новости
«9 января в 15:53 (16:53 мск. — RT) на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода Уренгой — Помары — Ужгород с последующим факельным горением», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, в 16:05 (17:05 мск) была перекрыта подача газа на данный участок.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Взрыв на газопроводе произошёл вечером в субботу, 9 января. Без газа остались 13 населённых пунктов.