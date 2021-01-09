На газопроводе в Полтавской области произошёл взрыв

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На Украине около села Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошёл взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщается на странице предприятия «Лубныгаз» в Facebook.
На газопроводе в Полтавской области произошёл взрыв
  • © Игорь Мосийчук/Telegram

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» (Укртрансгаз), произошёл взрыв на участке вблизи с. Калайдинцы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «возможны аварийные отключения газа».

В сентябре 2020 года сообщалось, что в Киевской области в районе населённого пункта Чабаны произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, с помощью которого качается газ в европейские страны.

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