В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе
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Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на полицию Киевской области.
«В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу», — заявили в полиции.
Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия находятся аварийные службы, они перекрывают газоснабжение. В ближайших населённых пунктах также отключили электроснабжение.
Ранее в Бангладеш 11 человек погибли в результате взрыва газопровода.