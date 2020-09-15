В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе

В Киевской области в районе населённого пункта Чабаны произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, с помощью которого качается газ в европейские страны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на полицию Киевской области.

«В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу», — заявили в полиции.

Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия находятся аварийные службы, они перекрывают газоснабжение. В ближайших населённых пунктах также отключили электроснабжение.

Ранее в Бангладеш 11 человек погибли в результате взрыва газопровода.