Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

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Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились в нейтральной приграничной зоне и обсудили вопросы обмена пленными. Об этом сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян встретился в приграничной нейтральной зоне близ села Ерасх Араратской области с начальником Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обсуждались вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации и стороны настроены выполнять договорённости.

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