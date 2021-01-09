Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились в нейтральной приграничной зоне и обсудили вопросы обмена пленными. Об этом сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

«Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян встретился в приграничной нейтральной зоне близ села Ерасх Араратской области с начальником Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обсуждались вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации и стороны настроены выполнять договорённости.