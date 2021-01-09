Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
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- РИА Новости
«Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян встретился в приграничной нейтральной зоне близ села Ерасх Араратской области с начальником Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым», — говорится в сообщении.
Как отмечается, обсуждались вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации и стороны настроены выполнять договорённости.