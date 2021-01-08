В Молдавии за сутки выявили 375 случаев коронавируса

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Число случаев инфицирования коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки выросло на 375, достигнув 148 669.
В Молдавии за сутки выявили 375 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

В больницах лечение проходят 2448 человек, 232 из них находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 54 пациента. За сутки число летальных исходов из-за последствий COVID-19 увеличилось на 16. С начала распространения инфекции в Молдавии из-за коронавируса скончались 3122 человека.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Молдавии превысило 147 тысяч.

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