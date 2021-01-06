Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 147 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (6 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 950 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 147 871», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 135 911 человек, более 3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.