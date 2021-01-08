Зеленский рассказал о целях нового карантина на Украине

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе планового селекторного совещания с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств рассказал о целях общенационального усиленного карантина с 8 до 24 января.
Зеленский рассказал о целях нового карантина на Украине
  • РИА Новости

По словам Зеленского, новый карантин на Украине будет более мягкий, чем весенний локдаун, и не такой строгий, как в других странах.

«Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — цитирует его Obozrevatel.

В декабре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об усилении карантина в стране с 8 по 24 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить