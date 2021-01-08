Зеленский рассказал о целях нового карантина на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе планового селекторного совещания с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств рассказал о целях общенационального усиленного карантина с 8 до 24 января.

По словам Зеленского, новый карантин на Украине будет более мягкий, чем весенний локдаун, и не такой строгий, как в других странах.

«Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — цитирует его Obozrevatel.

В декабре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об усилении карантина в стране с 8 по 24 января.