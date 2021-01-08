На Украине за сутки зафиксировано 5676 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки зарегистрировали 5676 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 1 105 169.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2402 заболевших коронавирусом, 83 пациента с COVID-19 скончались.

Ещё 5131 человек был выписан после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 19 588 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

С 8 января до 24 января на Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.