На Украине за сутки зафиксировано 5676 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
На Украине за сутки зарегистрировали 5676 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 1 105 169.
На Украине за сутки зафиксировано 5676 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2402 заболевших коронавирусом, 83 пациента с COVID-19 скончались.

Ещё 5131 человек был выписан после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 19 588 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

С 8 января до 24 января на Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить