На Украине за сутки зафиксировано 5676 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине госпитализировали 2402 заболевших коронавирусом, 83 пациента с COVID-19 скончались.
Ещё 5131 человек был выписан после выздоровления от коронавируса.
Всего на Украине зарегистрировано 19 588 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
С 8 января до 24 января на Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.