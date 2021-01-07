Главу Минздрава Латвии отправили в отставку

Глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле отправлена в отставку в связи с отсутствием чёткого плана вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня подписал распоряжение об освобождении министра здравоохранения Илзе Винькеле от занимаемой должности», — приводит сообщение ТАСС.

В конце ноября 2020 года Минздрав Латвии заявил об очень серьёзной ситуации с COVID-19.

Правительство Латвии из-за ситуации с коронавирусом продлило режим чрезвычайного положения до 7 февраля, а также ввело комендантский час в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января.