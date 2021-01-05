Алиев объявил город Шуши в Карабахе культурной столицей Азербайджана
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Об этом он заявил во время встречи в видеоформате с новым министром культуры страны Анаром Керимовым. Стенограмма встречи опубликована пресс-службой главы государства.
«Я объявляю Шуши столицей азербайджанской культуры. Город Шуши этого заслуживает. Думаю, что его можно считать не только культурной столицей Азербайджана, но и региона», — сказал Алиев.
По его словам, уже начались работы по восстановлению Шуши.
«По моему указанию туда была отправлена большая делегация… Надо осмотреть жилой фонд, исторические памятники, точно рассчитать ущерб и начать восстановление Шуши. Однако первоначальный образ, исторический образ Шуши необходимо восстанавливать, не теряя времени, но в то же время без спешки», — добавил он.
Ранее Алиев заявил, что распорядился построить международный аэропорт в городе Физули в Карабахе.