Белоруссия ограничила ввоз свинины из двух регионов России

Белоруссия ограничила ввоз свинины из Волгоградской области и Татарстана из-за африканской чумы свиней.

Об этом информирует Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Также ввоз свинины в Белоруссию был ограничен из Черновицкой области Украины.

В ведомстве заявили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, в указанных регионах России и Украины были зарегистрированы случаи заболевания АЧС восприимчивых видов животных.

«В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Волгоградской и Черновицкой областей и Татарстана живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья», — цитирует сообщение ТАСС.

В сентябре сообщалось, что в Приморском крае обнаружили очаг африканской чумы свиней.