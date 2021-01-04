В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 президента страны
- © Томас Тхайцук
- РИА Новости
Как заявил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа, президент чувствует себя хорошо.
«Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает всё необходимое лечение», — отметил он.
Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно.
27 декабря сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он лечится амбулаторно.