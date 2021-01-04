В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 президента страны

В Абхазии рассказали о состоянии президента страны Аслана Бжании, больного коронавирусом.

Как заявил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа, президент чувствует себя хорошо.

«Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает всё необходимое лечение», — отметил он.

Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно.

27 декабря сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он лечится амбулаторно.