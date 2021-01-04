В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 президента страны

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В Абхазии рассказали о состоянии президента страны Аслана Бжании, больного коронавирусом.
В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 президента страны
  • © Томас Тхайцук
  • РИА Новости

Как заявил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа, президент чувствует себя хорошо.

«Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает всё необходимое лечение», — отметил он.

Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно. 

27 декабря сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он лечится амбулаторно.

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