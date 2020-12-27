Президент Абхазии заболел коронавирусом

Президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он лечится амбулаторно. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Болезнь протекает в лёгкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушёл на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно», — говорится в сообщении.

Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуме.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой сообщил, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.