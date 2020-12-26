У главы МИД Молдавии выявили коронавирус

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Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой сообщил, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.
У главы МИД Молдавии выявили коронавирус
  • Reuters

«Сообщаю, что в результате тестирования на коронавирус у меня подтвердилась лёгкая форма COVID-19. Госпитализация не потребовалась, я нахожусь в самоизоляции на дому, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в заявлении министра, опубликованном на странице МИД в Facebook.

Уточняется, что министр продолжит выполнять свои служебные обязанности дистанционно.

Согласно последним данным, в общей сложности в Молдавии к настоящему времени выявлено 140 996 случаев коронавируса.

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