У главы МИД Молдавии выявили коронавирус
- Reuters
«Сообщаю, что в результате тестирования на коронавирус у меня подтвердилась лёгкая форма COVID-19. Госпитализация не потребовалась, я нахожусь в самоизоляции на дому, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в заявлении министра, опубликованном на странице МИД в Facebook.
Уточняется, что министр продолжит выполнять свои служебные обязанности дистанционно.
Согласно последним данным, в общей сложности в Молдавии к настоящему времени выявлено 140 996 случаев коронавируса.