В Молдавии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (26 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 746 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 140 996», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 126 651 человек, более 2,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.