Лукашенко провёл телефонные переговоры с Медведевым
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
«Обсуждён широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня», — отмечает агентство.
Уточняется, что Лукашенко и Медведев также обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.