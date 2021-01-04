Лукашенко провёл телефонные переговоры с Медведевым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Лукашенко провёл телефонные переговоры с Медведевым
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Обсуждён широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня», — отмечает агентство.

Уточняется, что Лукашенко и Медведев также обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

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