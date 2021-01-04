На Украине выявили 4158 случаев коронавируса за сутки

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На Украине зафиксировали 4158 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 1 078 251.
На Украине выявили 4158 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Соответствующие данные опубликовал в своём Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника», — сообщил он.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 73 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 18 927 пациентов с COVID-19, 733 558 человек вылечились.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.

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