Вице-премьер России и премьер Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук провели переговоры, в ходе которых обсудили отношения двух стран и ситуацию в Нагорном Карабахе.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба армянского правительства. «В ходе встречи Пашинян отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армяно-российского взаимодействия, ситуации в Арцахе», — цитирует сообщение РИА Новости. Отмечается, что армянский премьер высоко оценил личные усилия президента России Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее Пашинян в своём новогоднем обращении заявил о важности укрепления отношений с Россией.