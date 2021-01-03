Вице-премьер России и премьер Армении обсудили ситуацию в Карабахе
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.
«В ходе встречи Пашинян отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армяно-российского взаимодействия, ситуации в Арцахе», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что армянский премьер высоко оценил личные усилия президента России Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее Пашинян в своём новогоднем обращении заявил о важности укрепления отношений с Россией.