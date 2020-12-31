Пашинян заявил о важности укрепления отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём новогоднем обращении заявил о важности укрепления отношений с Россией.

«Прежде всего, создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с нашим главным партнёром по безопасности — Россией», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Он отметил, что первые минуты 2021 года должны стать отправной точкой нового национального подъёма страны.

По его словам, важнейшей задачей является создание пользующейся доверием судебной системы.

Ранее Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что «в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия».