МВД Белоруссии рассказало об обстановке в стране

Правоохранительные органы Белоруссии контролируют ситуацию с несанкционированными мероприятиями в стране, обстановка спокойная.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

«Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий», — заявила она.

По её словам, милиция несёт службу в усиленном режиме.

По данным белорусских СМИ и оппозиционных Telegram-каналов, 3 января в Минске проходят немногочисленные дворовые акции протеста.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в 2020 году сотрудникам органов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.