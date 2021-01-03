МВД Белоруссии рассказало об обстановке в стране
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
«Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий», — заявила она.
По её словам, милиция несёт службу в усиленном режиме.
По данным белорусских СМИ и оппозиционных Telegram-каналов, 3 января в Минске проходят немногочисленные дворовые акции протеста.
Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в 2020 году сотрудникам органов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.