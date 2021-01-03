МВД Белоруссии рассказало об обстановке в стране

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Правоохранительные органы Белоруссии контролируют ситуацию с несанкционированными мероприятиями в стране, обстановка спокойная.
МВД Белоруссии рассказало об обстановке в стране
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

«Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий», — заявила она.

По её словам, милиция несёт службу в усиленном режиме.

По данным белорусских СМИ и оппозиционных Telegram-каналов, 3 января в Минске проходят немногочисленные дворовые акции протеста.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в 2020 году сотрудникам органов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.

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