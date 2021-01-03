Джабаров призвал Эстонию вернуться к нормальным отношениям с Россией

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.
Джабаров призвал Эстонию вернуться к нормальным отношениям с Россией
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я думаю, что, если они хотят нормальные добрососедские отношения, надо уйти от этих «стандартов» абсолютно бесполезных, бессмысленных, которые кроме того, что нагнетают напряжённость в отношениях, ничего не дают. Абсолютно недостижимые «цели» ставит перед собой Эстония, с ней даже обсуждать эту тему никто не будет», — отметил Джабаров. 

Сенатор выразил мнение, что Эстонии нужно возвращаться к нормальным отношениям с Россией, а ссылаться на договоры, которые давно дезавуированы, в том числе и Тартуский договор, по мнению парламентария, бессмысленно. 

Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.

Политик отметил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения Тартуского договора, по которому Советская Россия первая в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя государствами.

По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

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