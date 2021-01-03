На Украине выявили 4576 новых случаев коронавируса за сутки
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 123 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине скончались 18 854 пациента с COVID-19, 728 865 человек вылечились.
Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.