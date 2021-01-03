В Казахстане зарегистрировали более 156 тысяч случаев COVID-19

Врачи в Казахстане за минувшие сутки выявили 714 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 156 934.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

По данным комиссии, всего выздоровели 143 958 человек, за минувшие 24 часа зарегистрирован 351 вылечившийся. Днём ранее сообщили о 532 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2301, увеличившись за сутки на восемь.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло 156 220.