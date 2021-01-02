Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 156 220
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане достигло 2301.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 143 607 пациентов с коронавирусом.
21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.