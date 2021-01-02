В Киеве ожидают проведения нормандского саммита в 2021 году

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинские власти ставят цель в 2021 году провести саммит в нормандском формате.

Об этом он написал в статье для издания «Зеркало недели».

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате», — заявил Жовква.

По его словам, стратегической задачей саммита будет обсуждение вопроса установления мира в Донбассе «на украинских условиях».

Жовква добавил, что в Киеве рассчитывают на поддержку Франции и Германии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что позвонит российскому коллеге Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи советников лидеров стран нормандского формата.