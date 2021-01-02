В Киеве ожидают проведения нормандского саммита в 2021 году
- Reuters
Об этом он написал в статье для издания «Зеркало недели».
«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате», — заявил Жовква.
По его словам, стратегической задачей саммита будет обсуждение вопроса установления мира в Донбассе «на украинских условиях».
Жовква добавил, что в Киеве рассчитывают на поддержку Франции и Германии.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что позвонит российскому коллеге Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи советников лидеров стран нормандского формата.