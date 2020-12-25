Зеленский рассказал, при каком условии позвонит Путину

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что позвонит российскому коллеге Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи советников лидеров стран нормандского формата.

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно», — сказал Зеленский.

По его словам, он, как президент Украины, должен решать с российским лидером «все сложные вопросы».

«И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — отметил Зеленский.

Украинский президент добавил, что не звонит Путину, поскольку «нет предмета для разговора».

Также Зеленский заявил, что Киев не может выйти из минских договорённостей, поскольку в этом случае вероятно снятие санкций с России.