На Украине рассказали о ситуации с коечным фондом в стране

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Минздрав Украины рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией.
На Украине рассказали о ситуации с коечным фондом в стране
  • Reuters

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство, во всех регионах Украины свободно более 50% койко-мест для пациентов с COVID-19.

Уточняется, что в среднем по стране занято 34,5% таких койко-мест, при этом пациентами с подтверждённым коронавирусом — только 24,7%.

По состоянию на 31 декабря больше половины коек было занято в Николаевской области, но уже 1 января этот показатель опустился до отметки 49,9%.

30 декабря стало известно, что Украина договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.

Страна ожидает поставки 700 тыс. доз вакцины в феврале.

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