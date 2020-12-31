Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведёт Новый год.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что «это отнюдь не пиар»: он всегда в главные праздничные дни на посту.

Также Лукашенко отметил, что в этом году его новогоднее обращение к гражданам записывалось в необычном формате и ему интересно, «что получилось в итоге».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин будет встречать Новый год.