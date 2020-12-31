Лукашенко рассказал, как проведёт Новый год

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведёт Новый год.
Лукашенко рассказал, как проведёт Новый год
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что «это отнюдь не пиар»: он всегда в главные праздничные дни на посту.

Также Лукашенко отметил, что в этом году его новогоднее обращение к гражданам записывалось в необычном формате и ему интересно, «что получилось в итоге».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин будет встречать Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить