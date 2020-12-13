Песков рассказал о планах Путина на Новый год
- РИА Новости
По словам Пескова, президент будет встречать Новый год с родными и близкими.
«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что, возможно, в праздничные дни российскому лидеру удастся перевести дух, так как «полноценно он никогда не отдыхает».
В октябре Путин рассказал, что на день рождения дарят ему внуки.