Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1», как российский лидер Владимир Путин будет встречать Новый год.

По словам Пескова, президент будет встречать Новый год с родными и близкими.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что, возможно, в праздничные дни российскому лидеру удастся перевести дух, так как «полноценно он никогда не отдыхает».

В октябре Путин рассказал, что на день рождения дарят ему внуки.