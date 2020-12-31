В Госдуме прокомментировали слова Кулебы о переговорах в нормандском формате

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что нормандский формат на уровне глав МИД находится в медикаментозном сне и в этот сон его «положило Министерство иностранных дел России».
В Госдуме прокомментировали слова Кулебы о переговорах в нормандском формате
  • Reuters

«Мы (российская сторона. — RT) настаиваем на том, что всё то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: «Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним». Пусть министр иностранных дел Украины будет честен: Россия всегда открыта к диалогу», — подчеркнул Бальбек.

Депутат осудил тот факт, что Кулеба пытается ввести в заблуждение окружающих в том, что касается нормандского формата.

«Выбора у Украины здесь нет: подписали — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства», — заключил парламентарий.

Ранее Кулеба заявил в интервью сайту ТСН.ua, что нормандский формат находится «в медикаментозном сне» на уровне глав МИД.

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