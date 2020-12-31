Санду выразила готовность приехать в Россию для обсуждения отношений
- Reuters
Об этом она сказала в эфире TV8.
«Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем», — цитирует её РИА Новости.
Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.
Ранее Санду рассказала, что намерена провести с Москвой переговоры по вопросу задолженности Молдавии за российский газ, который использовали жители непризнанного Приднестровья.