Санду выразила готовность приехать в Россию для обсуждения отношений

Президент Молдавии Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. По её словам, в двусторонней повестке между странами есть много важных тем для обсуждения.

Об этом она сказала в эфире TV8.

«Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем», — цитирует её РИА Новости.

Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.

Ранее Санду рассказала, что намерена провести с Москвой переговоры по вопросу задолженности Молдавии за российский газ, который использовали жители непризнанного Приднестровья.