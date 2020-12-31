Санду выразила готовность приехать в Россию для обсуждения отношений

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Президент Молдавии Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. По её словам, в двусторонней повестке между странами есть много важных тем для обсуждения.
Санду выразила готовность приехать в Россию для обсуждения отношений
  • Reuters

Об этом она сказала в эфире TV8.

«Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем», — цитирует её РИА Новости.

Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.

Ранее Санду рассказала, что намерена провести с Москвой переговоры по вопросу задолженности Молдавии за российский газ, который использовали жители непризнанного Приднестровья.

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